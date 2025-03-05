Ермак и Уолц обсудили возможные переговоры с Россией

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем возможные дату и место переговоров с Россией. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

Ранее Уолц заявил, что Вашингтон ведет с Киевом обсуждение формата потенциальных переговоров и выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования.