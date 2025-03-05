Представители Трампа провели с Зеленским тайные переговоры

Дома по реновации будут построены в районах Аэропорт и Черемушки Количество показателей по анализу качества питьевой воды увеличилось до 200 Досуговый центр «Полярный» на северо-востоке столицы готовится к открытию В столичном регионе со среды по пятницу прогнозируется сильный ветер Между Москвой и Петербургом запустили еще один обновленный «Сапсан»