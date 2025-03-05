Представители Трампа провели с Зеленским тайные переговоры

Представители американского лидера Дональда Трампа провели с президентом Украины Владимиром Зеленским тайные переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

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Сообщается, что высшие должностные лица США призвали украинскую сторону возобновить мирные переговоры и максимально быстро стабилизировать отношения с Белым домом.

Источники телеканала отметили, что в тайных переговорах принял участие спецпредставиль президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского о сожалении из-за ссоры в Белом доме.

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