Представители Трампа провели с Зеленским тайные переговоры
Представители американского лидера Дональда Трампа провели с президентом Украины Владимиром Зеленским тайные переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.
Сообщается, что высшие должностные лица США призвали украинскую сторону возобновить мирные переговоры и максимально быстро стабилизировать отношения с Белым домом.
Источники телеканала отметили, что в тайных переговорах принял участие спецпредставиль президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского о сожалении из-за ссоры в Белом доме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru