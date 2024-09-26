Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки для конференции по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить организатором международной конференции, направленной на урегулирование конфликта в Украине, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что для достижения мира необходимы дипломатические усилия и диалог, но на текущий момент стороны остаются далеки от этого.
Эрдоган отметил, что способность Турции вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой является важным преимуществом в поиске мирного решения. Однако он выразил обеспокоенность, что до тех пор, пока участники конфликта не откажутся от гонки вооружений и провокаций, надежда на достижение мира остаётся призрачной.
Тем не менее, президент Турции заверил, что Анкара будет продолжать прилагать усилия для достижения дипломатического урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
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