СМИ: Китай предложил провести саммит Трампа и Путина
Чиновники Китая предложили провести саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия», — отмечает газета.
Так, инициатива Пекина предусматривает встречу американского и российского президентов без участия украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Беседа длилась полтора часа, политики обсудили в том числе кризис на Украине и двусторонние отношения, напоминает Ura.ru.
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