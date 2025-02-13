СМИ: Китай предложил провести саммит Трампа и Путина

Чиновники Китая предложили провести саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия», — отмечает газета.

Так, инициатива Пекина предусматривает встречу американского и российского президентов без участия украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Беседа длилась полтора часа, политики обсудили в том числе кризис на Украине и двусторонние отношения, напоминает Ura.ru.

