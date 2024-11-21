Экстренные отключения электроэнергии ввели на Украине

Экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

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По словам председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева в связи с похолоданием, снегом и дождем в Киеве ввели ограничения по подаче электроэнергии четыре часа через четыре.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Киев согласен провести переговоры с Москвой по энергобезопасности при наличии посредника.

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ФОТО: AP / ТАСС
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