Экстренные отключения электроэнергии ввели на Украине

По словам председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева в связи с похолоданием, снегом и дождем в Киеве ввели ограничения по подаче электроэнергии четыре часа через четыре.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Киев согласен провести переговоры с Москвой по энергобезопасности при наличии посредника.

