Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР. Он уточнил, что в четверг около 30 боевиков атаковали подразделения самопровозглашенной республики. Уточняется, что атака была отбита, а в противостоянии погибли двое радикалов, еще девять человек ранены. В Киеве также сообщили о двоих убитых.

Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что войну на Донбассе Украина прекращать не собирается.

«По данным, которые имеются у меня, за последние сутки вооруженные силы Украины предприняли ряд попыток продвинуться, а местами даже сумели незначительно продвинуться на территорию ДНР. И ответный огонь корпусов, который осуществлялся на предотвращение и отражение этих атак, естественно, был объявлен паном Зеленским провокацией со стороны войск ДНР и ЛНР. Удивительного в этом ничего нет, поскольку Зеленский и далее будет нагло лгать, что собственно, от него и ожидают уважаемые партнеры Владимира Владимировича, чтобы прикрыть свои действия на Донбассе. Украина будет продолжать войну и будет спускать в унитаз, извините за выражение, все попытки России как-то замять этот конфликт», - заявил он.

На этой неделе в Киеве предложили ввести запрет на ответный огонь в Донбассе. Политические противники Владимира Зеленского назвали такую тактику позорной и предательской. При этом в пятницу украинский лидер заявил, что на обстрелы со стороны ополченцев военные будут «отвечать жестко».

