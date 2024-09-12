СМИ: Атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии

Перед началом атаки на российской границе наблюдалась активность двух шведских самолетов-разведчиков. Один из них постоянно летает у Калининградской области, а второй в августе 2023 года проводил разведку в Финляндии у границы РФ.

По предварительным данным, после разведки с финского аэропорта Ivalo были запущены два крылатых дрона типа А-22 «Летучая лисица».

Предполагается, что объектом атаки БПЛА мог быть аэродром Оленья на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска.

Ранее стало известно, что три беспилотника сбиты в Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

