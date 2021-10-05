«Личные амбиции». На Украине оценили отставку спикера Верховной рады

Замена спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова может усилить конфронтацию в парламенте, заявил украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я думаю, что там просто личные амбиции. Что бы там Разумков ни говорил, он ничему не мешал в команде Зеленского. Все законы, которые Зеленский проталкивал, он проталкивал с помощью Разумкова. Но Разумков иногда давал себе оценку, которая могла не понравиться Зеленскому, есть такие пересказчики, которые усугубляли эти отношения. Наш президент, который любит себя больше всех и больше всего на свете мог просто взорваться. Никакой политики здесь нет, но очень хорошо, что эти личные амбиции проявились, теперь там образуется конфронтация, и некоторые законы, которые они проталкивают, могут быть не пройдут», - отметил Семченко.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему перестановка кадров в украинском парламенте ни к чему не приведет.

«Какая Украине разница, будет новый спикер, не будет новый спикер, депутаты сами решают, кто им больше нравится, кто им не нравится, кто ими лучше руководит. Захотят – изберут нового. В раде голосует большинство, 226 голосов, эти же 226 голосов избирают спикера. Если есть эти 226 голосов, то есть, большинство, значит, при любом спикере будут приняты те или иные законы. Дело спикера – это организовывать это мероприятие. Если Разумков, который никогда не то что мимо рады не проходил, он даже в политике не отмечался до тех пор, пока не пришел в команду Зеленского, смог стать спикером, то почему не сможет стать кто-то другой», - объяснил Ищенко.

На данный момент Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний парламента на два дня «за нарушение регламента». Отстранение спикера на два пленарных дня поддержали 240 депутатов, в том числе 227 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».

