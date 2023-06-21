Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу

Россия последовательно направляет Западу отрезвляющие сигналы на фоне возникающих стратегических рисков, однако западные страны не проявляют готовность адекватно воспринимать позицию РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что Россия полна решимости отстаивать собственные интересы безопасности и не рекомендовала бы Западу в этом сомневаться. По словам Захаровой, США и Североатлантический альянс все глубже втягиваются в военную конфронтацию.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Североатлантический альянс может официально объявить о своем участии в конфликте на Украине. Он отметил, что НАТО может вмешаться в конфликт в случае разгрома ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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