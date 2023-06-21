Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу

Она отметила, что Россия полна решимости отстаивать собственные интересы безопасности и не рекомендовала бы Западу в этом сомневаться. По словам Захаровой, США и Североатлантический альянс все глубже втягиваются в военную конфронтацию.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Североатлантический альянс может официально объявить о своем участии в конфликте на Украине. Он отметил, что НАТО может вмешаться в конфликт в случае разгрома ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

