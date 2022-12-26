Экс-советник Пентагона заявил о мобилизации 15-летних подростков на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, поэтому на передовую стали отправлять пятнадцатилетних подростков. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

Залужный заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы ВСУ по скорому взятию Кременной

По его словам, 35 тысяч военных ВСУ пропали без вести, еще свыше 100 тысяч погибли. Макгрегор указал, что если сложить эти цифры, то получатся потери в 150 тысяч военных.

«Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил Макгрегор и отметил высокую подготовку российских военных.

Ранее обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд отметил, что глава Украины Владимир Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:СШАУкраинаМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры