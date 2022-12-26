Экс-советник Пентагона заявил о мобилизации 15-летних подростков на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, поэтому на передовую стали отправлять пятнадцатилетних подростков. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.
По его словам, 35 тысяч военных ВСУ пропали без вести, еще свыше 100 тысяч погибли. Макгрегор указал, что если сложить эти цифры, то получатся потери в 150 тысяч военных.
«Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил Макгрегор и отметил высокую подготовку российских военных.
Ранее обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд отметил, что глава Украины Владимир Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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