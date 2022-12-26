Экс-советник Пентагона заявил о мобилизации 15-летних подростков на Украине

По его словам, 35 тысяч военных ВСУ пропали без вести, еще свыше 100 тысяч погибли. Макгрегор указал, что если сложить эти цифры, то получатся потери в 150 тысяч военных.

«Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил Макгрегор и отметил высокую подготовку российских военных.

Ранее обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд отметил, что глава Украины Владимир Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

