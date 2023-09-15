«Крах и госпереворот»: Экс-морпех США Хо предрек свержение Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, если конфликт в стране будет продолжаться, считает экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо. Об этом эксперт заявил на YouTube-канале Judging Freedom.
По словам Хо, Зеленский понимает «ужасное положение» Украины.
«Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем – крах и государственный переворот», — заявил бывший военный.
Как отметил Хо, украинский президент «в отчаянии», и у Киева нет шансов победить в нынешнем конфликте.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы готовы к революции и могут начать ее зимой, пишет RT. По словам эксперта, Зеленский установил диктатуру и узурпировал власть, и рядовым гражданам не нравится такое положение, отмечает «Свободная пресса».
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