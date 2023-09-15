По словам Хо, Зеленский понимает «ужасное положение» Украины.

«Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем – крах и государственный переворот», — заявил бывший военный.

Как отметил Хо, украинский президент «в отчаянии», и у Киева нет шансов победить в нынешнем конфликте.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы готовы к революции и могут начать ее зимой, пишет RT. По словам эксперта, Зеленский установил диктатуру и узурпировал власть, и рядовым гражданам не нравится такое положение, отмечает «Свободная пресса».

