Верховный суд ЕС отказался экстрадировать россиянина из-за «необходимости лечения коноплей»
Верховный суд Евросоюза отказал Нидерландам в экстрадиции гражданина России, нуждающегося в лечении онкологического заболевания крови медицинским каннабисом. Ранее голландские власти не предоставили ему политическое убежище и направили обращение в суд, чтобы получить юридическое объяснение такого решения. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Сообщается, что судом была учтена необходимость лечения, которое гражданин не смог бы получить в России вследствие соответствующего правового режима и запрета на употребление конопли. Свой отказ выслать гражданина России из Евросоюза Верховный суд объяснил тем, что отсутствие должного лечения спровоцирует у пациента болевые ощущения, противоречащие человеческому достоинству.
Окончательное решение по делу россиянина примет суд в Нидерландах, основываясь на решении Верховного суда ЕС.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк объяснил ситуацию с ингредиентами для лекарств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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