Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

Киев хочет начать переговоры о будущем членстве Украины в Европейском союзе до конца года. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на заседании, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

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Он отметил, что Украина «будет к этому готова». По словам Зеленского, должны быть приняты законы, которые являются частью для начала переговоров относительно членства Украины в ЕС.

Ранее французский министр-делегат, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI, что в нынешнем виде ЕС не может принять Украину в свои ряды. По его словам, принятие Украины в ЕС может стать потрясением для бюджета сообщества, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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