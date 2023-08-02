Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

Он отметил, что Украина «будет к этому готова». По словам Зеленского, должны быть приняты законы, которые являются частью для начала переговоров относительно членства Украины в ЕС.

Ранее французский министр-делегат, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI, что в нынешнем виде ЕС не может принять Украину в свои ряды. По его словам, принятие Украины в ЕС может стать потрясением для бюджета сообщества, сообщает «Радиоточка НСН».

