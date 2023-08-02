Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Киев хочет начать переговоры о будущем членстве Украины в Европейском союзе до конца года. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на заседании, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что Украина «будет к этому готова». По словам Зеленского, должны быть приняты законы, которые являются частью для начала переговоров относительно членства Украины в ЕС.
Ранее французский министр-делегат, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI, что в нынешнем виде ЕС не может принять Украину в свои ряды. По его словам, принятие Украины в ЕС может стать потрясением для бюджета сообщества, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru