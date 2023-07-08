Экс-советник Кучмы упрекнул Зеленского за игнорирование беженцев

«Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», - обратил внимание эксперт.

Соскин назвал режим Зеленского «абсолютно чужеродным» Украине и ее народу. Он убежден, что в стране необходимо провести досрочные президентские выборы.

По данным Bloomberg, в 2022 году население Германии рекордно выросло из-за украинских беженцев. Агентство уточнило, что в ФРГ прибыло 915 тысяч граждан страны, передает «Радиоточка НСН».

