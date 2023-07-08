Экс-советник Кучмы упрекнул Зеленского за игнорирование беженцев
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе зарубежных визитов игнорирует покинувших страну беженцев и их проблемы, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», - обратил внимание эксперт.
Соскин назвал режим Зеленского «абсолютно чужеродным» Украине и ее народу. Он убежден, что в стране необходимо провести досрочные президентские выборы.
По данным Bloomberg, в 2022 году население Германии рекордно выросло из-за украинских беженцев. Агентство уточнило, что в ФРГ прибыло 915 тысяч граждан страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» уступил «Акрону» во втором товарищеском матче
- Экс-советник Кучмы упрекнул Зеленского за игнорирование беженцев
- В Волгоградской области загорелся склад кейтеринга
- В Киеве сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы Украины
- Поздняков: ОКР не получал приглашений для участия в Азиатских играх
- В Великом Новгороде нашли тело девушки в бочке
- Песков заявил о ежедневных провалах ВСУ в контрнаступлении
- В Германии назвали глупой ошибкой отказ Зеленского от мира с Россией
- Песков: Турция и Украина нарушили условия возвращения командиров «Азова»
- Киев договорился с Анкарой о производстве беспилотников на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru