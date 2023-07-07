МИД РФ: Потоки миграции в Европу происходят из-за вмешательства Запада в дела государств
Потоки миграции в страны Европы – это следствие вмешательства Запада во внутренние дела государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован в журнале «Международная жизнь».
Она отметила, что страны, которые активно участвуют в таком вмешательстве и развязывании конфликтов, должны нести ответственность за последствия. По словам Захаровой, наблюдается массовое прибытие в Европу беженцев из региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Она подчеркнула, что особую обеспокоенность вызывает высокий показатель случаев гибели или пропажи без вести мигрантов, которые воспользовались для прибытия в Европу морским путем.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава категорически против продолжения неконтролируемой миграции в Евросоюз из стран Азии и Африки. По его словам, польское правительство выступает за укрепление границ ЕС, что позволит сдержать массовый наплыв переселенцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru