МИД РФ: Потоки миграции в Европу происходят из-за вмешательства Запада в дела государств

Она отметила, что страны, которые активно участвуют в таком вмешательстве и развязывании конфликтов, должны нести ответственность за последствия. По словам Захаровой, наблюдается массовое прибытие в Европу беженцев из региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Она подчеркнула, что особую обеспокоенность вызывает высокий показатель случаев гибели или пропажи без вести мигрантов, которые воспользовались для прибытия в Европу морским путем.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава категорически против продолжения неконтролируемой миграции в Евросоюз из стран Азии и Африки. По его словам, польское правительство выступает за укрепление границ ЕС, что позволит сдержать массовый наплыв переселенцев, сообщает «Радиоточка НСН».

