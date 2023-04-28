Экс-советник Кучмы уличил Зеленского во вранье про контрнаступление
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении далеки от реальности. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он призвал не доверять словам властей о контрнаступлении. Соскин выразил сомнение в способности ВСУ вести активные действия.
По его мнению, военная помощь западных стран не изменит ситуацию для украинской армии в положительную сторону.
Соскин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить обороноспособность страны. Эксперт призвал президента и руководство ВСУ задуматься об отставке.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее пожаловался на нехватку боеприпасов, артиллерии и танков. Он не исключил, что контрнаступление придется перенести на лето, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru