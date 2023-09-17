Экс-советник Кучмы: украинские города могут остаться без света и воды

По его мнению, коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства грозит Киеву, Львову, Днепропетровску, Николаеву, Харькову, Кривому Рогу и другим городам с большим количеством многоэтажных зданий.

Приближение катастрофы Соскин связал с разрушением Каховской гидроэлектростанции. Также он напомнил, что Украина больше не контролирует Запорожскую атомную электростанцию.

«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», - сказал Соскин в своем YouTube-канале.

В беседе с Youtube-каналом «Александр Шелест» украинский философ и политолог Сергей Дацюк предупредил о возможности начала гражданской войны в стране после окончания конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

