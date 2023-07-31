Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война

По его словам, это произойдет, если власти решат продлить военное положение и не проводить выборы президента в 2024 году. Как считает эксперт, предложение украинского лидера Владимира Зеленского продлить в стране военное положение, а также отсрочить парламентские выборы является мятежом и узурпацией власти. По этой причине, как указал Соскин, вскоре правительство вместе с президентом станут нелегитимными.

Если власть вне закона, любой украинец в рамках 5-й статьи Конституции может уничтожать мятежников, подчеркнул политолог.

Ранее Соскин заявил, что из-за продолжения мобилизации ситуация на Украине выходит из-под контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

