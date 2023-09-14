Экс-советник Кучмы Соскин: Украина готова к революции

Как отметил Соскин, благодаря военному положению, которое действует с 24 февраля 2022 года, Зеленский установил диктатуру и узурпировал власть, пишет «Свободная пресса». Народу не нравится эта ситуация, украинцы намерены ее изменить.

«Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет», — заявил бывший советник.

По словам Соскина, массовые выступления населения начнутся, когда придет голод, прекратятся поставки продовольствия и бензина, перестанут ходит машины. Экс-советник подчеркнул, что революционная ситуация «дозрела» уже во всех элементах системы.

Между тем украинский философ и политолог Сергей Дацюк предрек гражданскую войну в стране после окончания конфликта. По словам эксперта, Украина «свернула не туда», пишет RT.

