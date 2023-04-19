Экс-советник Кучмы предрек Украине неминуемый крах из-за Зеленского

Происходящее на Украине политик оценил как «крах». По его мнению, окончательная катастрофа страны становится неминуемой.

Соскин обвинил руководство Украины в некомпетентности. Экс-советник Кучмы предположил, что Зеленский и его окружение не хотят заниматься реальными проблемами.

Владимиру Зеленскому быстро найдут замену, если он перестанет устраивать Запад, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Иван Мезюхо. Эксперт не исключил, что во главе страны поставят начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова или главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

