Экс-советник Кучмы предрек Украине неминуемый крах из-за Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский и его правительство своими действиями разрушают страну изнутри. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
Происходящее на Украине политик оценил как «крах». По его мнению, окончательная катастрофа страны становится неминуемой.
Соскин обвинил руководство Украины в некомпетентности. Экс-советник Кучмы предположил, что Зеленский и его окружение не хотят заниматься реальными проблемами.
Владимиру Зеленскому быстро найдут замену, если он перестанет устраивать Запад, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Иван Мезюхо. Эксперт не исключил, что во главе страны поставят начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова или главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Экс-советник Кучмы предрек Украине неминуемый крах из-за Зеленского
- США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
- ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России
- Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
- Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции
- СМИ: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года
- Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США
- Путин удивился количеству старых автомобилей в новых регионах
- Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии
- В Чехии исключили членство Украины в НАТО до окончания конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru