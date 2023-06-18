Экс-советник Кучмы назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Соскин полагает, что контрнаступление пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Владимира Зеленского. Эксперт заявил, что ВСУ пошли в атаку без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов.

«С самого начала говорили, что надо иметь хотя бы 300 танков, по 400 БТР и БМП», - сказал экс-советник Кучмы.

По данным Washington Post, ВСУ лишились значительного количества техники, предназначенной для контрнаступления. Газета отметила, что наступающие части находятся под постоянным огнем российских войск, сообщает «Радиоточка НСН».

