Экс-советник Кучмы назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал причину неудачи украинской армии.

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Соскин полагает, что контрнаступление пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Владимира Зеленского. Эксперт заявил, что ВСУ пошли в атаку без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов.

«С самого начала говорили, что надо иметь хотя бы 300 танков, по 400 БТР и БМП», - сказал экс-советник Кучмы.

По данным Washington Post, ВСУ лишились значительного количества техники, предназначенной для контрнаступления. Газета отметила, что наступающие части находятся под постоянным огнем российских войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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