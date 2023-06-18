Экс-советник Кучмы назвал причину провала контрнаступления ВСУ
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал причину неудачи украинской армии.
Соскин полагает, что контрнаступление пошло не по плану из-за серьезных просчетов президента Владимира Зеленского. Эксперт заявил, что ВСУ пошли в атаку без достаточного количества авиации, танков и боеприпасов.
«С самого начала говорили, что надо иметь хотя бы 300 танков, по 400 БТР и БМП», - сказал экс-советник Кучмы.
По данным Washington Post, ВСУ лишились значительного количества техники, предназначенной для контрнаступления. Газета отметила, что наступающие части находятся под постоянным огнем российских войск, сообщает «Радиоточка НСН».
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