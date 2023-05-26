Экс-советник Кучмы назвал причину исчезновения главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт считает, что конфликт между Залужным и Зеленским возник по вопросу контрнаступления. Главком ВСУ и президент имеют разные точки зрения о характере действий украинской армии и дате начала, рассказал Соскин.
Политолог отметил, что на Украине и на Западе многим не понравилось последнее интервью Залужного, где он положительно высказался о профессиональных качествах главы российского генштаба Валерия Герасимова.
В СМИ ранее появились сообщения, что главнокомандующий ВСУ получил тяжелые ранения при ракетном ударе армии РФ под Херсоном. По некоторым данным, военачальник мог перенести трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».
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