Экс-советник Кучмы назвал причину исчезновения главкома ВСУ Залужного

Эксперт считает, что конфликт между Залужным и Зеленским возник по вопросу контрнаступления. Главком ВСУ и президент имеют разные точки зрения о характере действий украинской армии и дате начала, рассказал Соскин.

Политолог отметил, что на Украине и на Западе многим не понравилось последнее интервью Залужного, где он положительно высказался о профессиональных качествах главы российского генштаба Валерия Герасимова.

В СМИ ранее появились сообщения, что главнокомандующий ВСУ получил тяжелые ранения при ракетном ударе армии РФ под Херсоном. По некоторым данным, военачальник мог перенести трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».

