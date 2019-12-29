Экс-сотрудников украинского «Беркута» передали Добнбассу

Всего по этому делу проходили пять сотрудников. Трое оставались под стражей, но, по сообщению «Общественного телевидения», решением Киевского апелляционного суда освобождены под личное обязательство 29 декабря. Двое других также освобождены из-под домашнего ареста. Их имена были внесены в списках на обмен удерживаемыми лицами.

Напомним, в ноябре 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре акция переросла в беспорядки. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон.

Ранее эксперты НСН пришли к выводу, что Янукович дважды предал отряд «Беркут», который защищал его власть.

