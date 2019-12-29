Экс-сотрудников украинского «Беркута» передали Добнбассу
Киев передал ополченцам Донбасса пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут». Спецназовцы изъявили желание участвовать в обмене пленными, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Укринформ».
О доставке пятерых «беркутовцев» для обмена на КПП Майорское сообщил их адвокат Игорь Варфоломеев.
Накануне украинские националисты предпринимали попытки сорвать обмен бывших бойцов спецподразделения «Беркут» на лиц, удерживаемых в Донбассе, отмечает агентство. Акции протеста с участием радикально настроенных украинцев состоялись около Лукьянинского СИЗО, где содержали спецназовцев, и возле Апелляционного суда в Киеве, который рассматривал жалобу беркутовцев по делу о стрельбе на майдане.
Всего по этому делу проходили пять сотрудников. Трое оставались под стражей, но, по сообщению «Общественного телевидения», решением Киевского апелляционного суда освобождены под личное обязательство 29 декабря. Двое других также освобождены из-под домашнего ареста. Их имена были внесены в списках на обмен удерживаемыми лицами.
Напомним, в ноябре 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре акция переросла в беспорядки. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон.
Ранее эксперты НСН пришли к выводу, что Янукович дважды предал отряд «Беркут», который защищал его власть.
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