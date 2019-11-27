«Небесная сотня» оказалась не нужна Украине

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что в списке «Небесной сотни» она обнаружила людей, обстоятельства гибели которых вызвали у нее подозрения. Лукаш поделила всех жертв на четыре группы. В первую попали те, кого туда включили по странным и непонятным причинам. Среди них, например, мужчина, который умер от проблем с сердцем не на Майдане, а также женщина, которая умерла из-за аллергии на лекарственный препарат лидокаин.

Во второй группе оказались погибшие, не связанные с Майданом. В третьей – погибшие от травм, а в последней – те, кто умер от огнестрельных ранений. Таких оказалось 69 человек. Лукаш подчеркнула, что последняя группа – самая обширная.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, обсуждая с НСН заявления Лукаш, отметил, что о смертях, никаких не связанных с Майданом, известно очень давно, но само дело исчезло с радаров современной власти Украины.

«Это известно с 2014-го года, причем писала многие, причем здесь Лукаш? А Зеленский сейчас об этом не говорит, потому что не связан с Майданом, цветы он туда не ходил возлагать, хотя, быть может, еще и сходит. И почему сейчас не идет никаких разбирательств, хотя дело открыто, так это вопрос к прокуратуре страны. И до суда никак не дойдет дело…», - припомнил Ищенко.

Ответа на вопрос, кто именно стрелял по протестующим, остается открытым. Расследование стрельбы на Майдане так и не было завершено. Во всем обвинили экс-президента Виктора Януковича и его окружение, детального исследования доказательств не проводилось.