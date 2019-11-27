«Небесная сотня» оказалась не нужна Украине
Политологи Александр Охрименко и Ростислав Ищенко единогласно пришли к мнению в интервью НСН, что нынешняя власть не хочет возвращаться к разборкам предыдущих президентов.
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что в списке «Небесной сотни» она обнаружила людей, обстоятельства гибели которых вызвали у нее подозрения. Лукаш поделила всех жертв на четыре группы. В первую попали те, кого туда включили по странным и непонятным причинам. Среди них, например, мужчина, который умер от проблем с сердцем не на Майдане, а также женщина, которая умерла из-за аллергии на лекарственный препарат лидокаин.
Во второй группе оказались погибшие, не связанные с Майданом. В третьей – погибшие от травм, а в последней – те, кто умер от огнестрельных ранений. Таких оказалось 69 человек. Лукаш подчеркнула, что последняя группа – самая обширная.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, обсуждая с НСН заявления Лукаш, отметил, что о смертях, никаких не связанных с Майданом, известно очень давно, но само дело исчезло с радаров современной власти Украины.
«Это известно с 2014-го года, причем писала многие, причем здесь Лукаш? А Зеленский сейчас об этом не говорит, потому что не связан с Майданом, цветы он туда не ходил возлагать, хотя, быть может, еще и сходит. И почему сейчас не идет никаких разбирательств, хотя дело открыто, так это вопрос к прокуратуре страны. И до суда никак не дойдет дело…», - припомнил Ищенко.
Ответа на вопрос, кто именно стрелял по протестующим, остается открытым. Расследование стрельбы на Майдане так и не было завершено. Во всем обвинили экс-президента Виктора Януковича и его окружение, детального исследования доказательств не проводилось.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что нынешней власти совсем не интересны разборки предшественников, потому и обещанный памятник «Небесной сотне» до сих пор не был установлен.
«К сожалению, Украина, вся ее власть, уже забыла про тех, кто погиб на Майдане. Об этом стараются не вспоминать, хотя изначально и памятник вроде бы ставить собирались. На сегодня, кроме, Елены Лукаш, никто и не говорит на эту тему. Шестой год ведется следствие, и оно будет длиться еще очень долго. Для Зеленского это не очень интересно, Майдан ведь это обычная война в верхах. Люди погибли – это факт, но какой смысл поднимать вопрос, если группа олигархов возле Януковича поссорилась с группой олигархов возле Порошенко», - задал почти риторический вопрос политолог.
Напомним, в ноябре 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре акция переросла в беспорядки. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон.
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