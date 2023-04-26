Экс-разведчик США Риттер: власть на Украине сменится до завершения конфликта

Владимир Зеленский не сможет удержаться в президентском кресле до конца конфликта. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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Эксперт предрек скорое падение украинского правительства. По его мнению, после этого Москва аннулирует все контракты Киева с американскими компаниями.

Риттер считает, что Россия не намерена брать на себя долги, которые оставит Зеленский и его окружение.

Украинский лидер 26 апреля сообщил, что провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Зеленский исключил территориальные компромиссы с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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