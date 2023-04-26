Экс-разведчик США Риттер: власть на Украине сменится до завершения конфликта

Эксперт предрек скорое падение украинского правительства. По его мнению, после этого Москва аннулирует все контракты Киева с американскими компаниями.

Риттер считает, что Россия не намерена брать на себя долги, которые оставит Зеленский и его окружение.

Украинский лидер 26 апреля сообщил, что провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Зеленский исключил территориальные компромиссы с Россией, передает «Радиоточка НСН».

