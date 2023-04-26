Экс-разведчик США Риттер: власть на Украине сменится до завершения конфликта
Владимир Зеленский не сможет удержаться в президентском кресле до конца конфликта. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Эксперт предрек скорое падение украинского правительства. По его мнению, после этого Москва аннулирует все контракты Киева с американскими компаниями.
Риттер считает, что Россия не намерена брать на себя долги, которые оставит Зеленский и его окружение.
Украинский лидер 26 апреля сообщил, что провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Зеленский исключил территориальные компромиссы с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru