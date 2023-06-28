Экс-разведчик США Риттер: в Краматорске уничтожили американских офицеров
Ударом в Краматорске российские войска ликвидировали группу американских наемников, ранее служивших в Вооруженных силах США. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил бывший разведчик армии Соединенных Штатов Скотт Риттер.
«Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии», - рассказал Риттер о присутствии военных США в Краматорске.
Бывший разведчик уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и ветераны боевых действий.
Как сообщает «Радиоточка НСН», министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times сообщил, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди.
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