«Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии», - рассказал Риттер о присутствии военных США в Краматорске.

Бывший разведчик уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и ветераны боевых действий.

Как сообщает «Радиоточка НСН», министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times сообщил, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди.

