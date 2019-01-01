Экс-президент Кучма заявил, что рад вернуться к урегулированию конфликта в Донбассе

Экс-президент Украины Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского о своем возвращении в трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам политика, раньше он присутствовал в комиссии лишь в качестве «свадебного генерала», а теперь «будет принимать решения», чему он очень рад, сообщает «Украинская правда».

Кучма подчеркнул, что решения трехсторонней контактной группы должны выполняться всеми сторонами.

Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, вернул Леонида Кучму в состав трехсторонней контактной группы по Донбассу. Бывший президент покинул ее в сентябре 2018 года, объяснив свой уход возрастом – в прошлом году ему исполнилось 80 лет. Кучма вошел в группу в 2014 году, он возглавлял украинскую делегацию.

Очередная встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет 5 июня.

Ранее в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский увидел антироссийский подтекст в призыве мэра Харькова к прямым переговорам с Россией.







