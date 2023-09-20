Экс-премьер Словакии возмутился иском Украины в ВТО

По его словам, это в очередной раз подтвердило, что Киев является ненадежным партнером. Жалоба Украины касается из-за запрета экспортировать сельскохозяйственную продукцию. «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели», — заявил политик.

В Евросоюзе замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он пьян, после того, как тот заявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

