Экс-премьер Словакии возмутился иском Украины в ВТО

Отправленная в ВТО украинскими чиновниками жалоба является верхом наглости, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Зеленский обвинил ЕС в превращении поставок украинского зерна в триллер

По его словам, это в очередной раз подтвердило, что Киев является ненадежным партнером. Жалоба Украины касается из-за запрета экспортировать сельскохозяйственную продукцию. «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели», — заявил политик.

В Евросоюзе замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он пьян, после того, как тот заявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВТОУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры