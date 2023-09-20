Экс-премьер Словакии возмутился иском Украины в ВТО
Отправленная в ВТО украинскими чиновниками жалоба является верхом наглости, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
По его словам, это в очередной раз подтвердило, что Киев является ненадежным партнером. Жалоба Украины касается из-за запрета экспортировать сельскохозяйственную продукцию. «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели», — заявил политик.
В Евросоюзе замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он пьян, после того, как тот заявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru