Экс-морпех США Берлетик: У Запада нет шанса выиграть конфликт на Украине
У Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине против России, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он отметил, что Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции, несмотря на санкции, а у коллективного Запада в долгосрочной перспективе могут закончиться снаряды.
Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru