Экс-морпех США Берлетик: наступление ВСУ не могло завершиться победой

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было обречено на неудачу. Такое мнение в интервью изданию The New Atlas высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

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Эксперт обратил внимание, что Киев никогда не обладал достаточным количеством оружия для успеха в конфликте с Москвой. По его словам, для развития контрнаступления у ВСУ должно быть преимущество в артиллерии.

Западные страны никогда не поставят Украине того количества оружия, которое необходимо для успешного наступления, считает Берлетик.

«Солдаты ВСУ просто были одноразовыми пешками, которых Вашингтон заставил сражаться в условиях, которые никогда не пожелал бы своим военным», - констатировал бывший морпех.

По данным газеты The New York Times, западные союзники Киева возлагали слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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