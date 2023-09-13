Китай потребовал объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин потребовала разъяснений после критики советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом представитель внешнеполитического ведомства заявила на брифинге.
Ранее Подоляк назвал Китай и Индию странами со «слабым интеллектуальным потенциалом», неспособными «проанализировать последствия собственных шагов», напоминает RT.
Мао Нин отметила, что не знает «подоплеки высказываний» украинского чиновника.
«Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», — цитирует дипломата РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru