Экс-министр Украины сравнила страну с «трещащим по швам» одеялом
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш высказалась об итогах местных выборов в стране в эфире телеканала «Украина 112».
Она сравнила Украину с «лоскутным одеялом, трещащим по швам» и объяснила это отсутствием в стране партии государственного масштаба. Такая тенденция, по мнению Лукаш ведет к «феодализации» страны.
Экс-министр подчеркнула, что из-за тяжелых последствий экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса, жители регионов перестали надеяться на федерального руководство Украины и теперь полагаются на местных лидеров.
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Местные выборы на Украине прошли 25 октября. По информации ЦИК, явка составила 36,8%. При этом отмечается, что партия действующего президента Украины Владимира Зеленского потерпела поражение практически во всех регионах.
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