Экс-министр Украины сравнила страну с «трещащим по швам» одеялом

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш высказалась об итогах местных выборов в стране в эфире телеканала «Украина 112».

Она сравнила Украину с «лоскутным одеялом, трещащим по швам» и объяснила это отсутствием в стране партии государственного масштаба. Такая тенденция, по мнению Лукаш ведет к «феодализации» страны.

Экс-министр подчеркнула, что из-за тяжелых последствий экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса, жители регионов перестали надеяться на федерального руководство Украины и теперь полагаются на местных лидеров.