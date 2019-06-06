Экс-министр Украины рассказал, как Киев «кидал и обманывал» Москву

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что российско-украинские отношения ухудшились из-за того, что Киев нарушал двусторонние договоренности и обманывал Москву. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, пишут «Известия».

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — цитирует Ura.ru Червоненко.

Экс-министр считает, что приказ морякам нарушить российскую границу в Черном море был преступным, а после власти Украины ничего не сделали для их освобождения.

Кроме того, Червоненко заявил, что Киев и Москва должны вести диалог по разрешению конфликта в Донбассе, а не заводить его в тупик, сообщает life.ru.

Ранее бывший советник Кучмы и советник главы ЛНР поспорили в эфире НСН о возвращении экс-президента Леонида Кучмы в контактную группу по Донбассу.

