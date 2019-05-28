Экс-министр Украины обвинил ЕС в развале экономики страны

Подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина согласилась на заведомо невыгодные условия. Такое мнение высказал экс-министр страны Виктор Суслов, сообщает телеканал «360».

По его словам, ЕС установил в соответствии с соглашением зоны свободной торговли, однако при этом ввёл квоты на украинскую продукцию, тем самым ограничив её ввоз.

«То есть европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», — цитируют экс-министра «Известия».