Экс-министр Украины обвинил ЕС в развале экономики страны
Подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина согласилась на заведомо невыгодные условия. Такое мнение высказал экс-министр страны Виктор Суслов, сообщает телеканал «360».
По его словам, ЕС установил в соответствии с соглашением зоны свободной торговли, однако при этом ввёл квоты на украинскую продукцию, тем самым ограничив её ввоз.
«То есть европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», — цитируют экс-министра «Известия».
Не меньшее губительное воздействие на украинскую экономику, по его словам, оказало и то, что в ЕС идёт украинское сырьё, в то время как в страну поступает готовая европейская продукция. Это не даёт товарам из Украины конкурировать с европейскими, отметил экс-министр, пишет РИА ФАН.
Напомним, что соглашение об ассоциации с ЕС было подписано Киевом в 2014 году. Украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве.
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