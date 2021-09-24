Украинский депутат предрек Зеленскому бегство в Россию

Новый закон об олигархах может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ранее украинский парламент по инициативе главы государства принял закон «Об олигархах». Согласно документу, самым богатым людям страны запрещается финансировать партии и владеть СМИ, отмечает Ura.ru. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести отдельный реестр.

По мнению Гончаренко, закон превратит страну «в монархию под руководством Владимира Первого». Парламентарий подчеркнул, что нововведение — «большая коррупция».

«СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (где располагается администрация президента. — НСН)», — написал Гончаренко в Telegram.

Парламентарий считает, что закон позволит воздействовать на СМИ и не освещать, как «власть грабит страну», пишет «Свободная пресса». Гончаренко подчеркнул, что это «на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», напоминая о бывшем президенте Викторе Януковиче, бежавшем в Россию после госпереворота 2014 года.

