Экс-главу МИД Украины Кулебу сняли с выпившей женой

Его сопровождала гражданская супруга, предприниматель Светлана Павелецкая. На кадрах видно, как выпившая женщина танцует в платье с открытым декольте. Это событие вызвало обсуждение в украинском социуме, для которого характерно внимательное отношение к публичным действиям чиновников и публичных лиц во время боевых действий.

Ранее СМИ сообщали, что Кулеба расстался с женой, и переехал к Павелецкой в квартиру за $282 000. Известно, что его новая возлюбленная недавно открыла секс-шоп.

Экс-глава МИД Украины разозлил украинского лидера Владимира Зеленского, его могут физически «устранить», заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

