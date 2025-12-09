Экс-главу МИД Украины Кулебу сняли с выпившей женой
В Сети распространились кадры с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на концерте Монатика, сообщает Shot.
Его сопровождала гражданская супруга, предприниматель Светлана Павелецкая. На кадрах видно, как выпившая женщина танцует в платье с открытым декольте. Это событие вызвало обсуждение в украинском социуме, для которого характерно внимательное отношение к публичным действиям чиновников и публичных лиц во время боевых действий.
Ранее СМИ сообщали, что Кулеба расстался с женой, и переехал к Павелецкой в квартиру за $282 000. Известно, что его новая возлюбленная недавно открыла секс-шоп.
Экс-глава МИД Украины разозлил украинского лидера Владимира Зеленского, его могут физически «устранить», заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
