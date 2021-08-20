Экс-глава МИД Украины назвал единственный способ «остановить» Россию

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США.

«Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех США необходим — только с ними можно остановить Россию и Путина», — сообщил Климкин в своём аккаунте в Facebook.

Экс-министр пояснил, что Соединенные Штаты пока не справились с созидательной деятельностью в Афганистане, подчеркивает RT. По мнению Климкина, это схоже с ситуацией на Украине в том смысле, что Киев выиграл в «борьбе с Россией», но ещё не стал частью Запада.

Он добавил, что Вашингтон смог решить задачу борьбы с терроризмом в Афганистане частично. В то же время, по словам Климкина, США не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», подчёркивает Ura ru.

Экс-глава МИД Украины счел опасной встречу Зеленского и Меркель

А ранее Климкин упрекнул ЕС в отсутствии желания разрушить Россию. Он посетовал, что Евросоюз не хочет вводить новые более мощные санкции в отношении Москвы.

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию?», — заявил экс-министр в эфире телеканала «Киев»

Климкин считает, что «может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет».

Кроме того, экс-глава МИД отметил, что США усилят антироссийские санкции только в случае, если Вашингтон решит, что не может договориться с Москвой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Павел КлимкинСШАРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры