Экс-глава МИД Украины назвал единственный способ «остановить» Россию
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США.
«Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех США необходим — только с ними можно остановить Россию и Путина», — сообщил Климкин в своём аккаунте в Facebook.
Экс-министр пояснил, что Соединенные Штаты пока не справились с созидательной деятельностью в Афганистане, подчеркивает RT. По мнению Климкина, это схоже с ситуацией на Украине в том смысле, что Киев выиграл в «борьбе с Россией», но ещё не стал частью Запада.
Он добавил, что Вашингтон смог решить задачу борьбы с терроризмом в Афганистане частично. В то же время, по словам Климкина, США не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», подчёркивает Ura ru.
А ранее Климкин упрекнул ЕС в отсутствии желания разрушить Россию. Он посетовал, что Евросоюз не хочет вводить новые более мощные санкции в отношении Москвы.
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию?», — заявил экс-министр в эфире телеканала «Киев»
Климкин считает, что «может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет».
Кроме того, экс-глава МИД отметил, что США усилят антироссийские санкции только в случае, если Вашингтон решит, что не может договориться с Москвой.
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