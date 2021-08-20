Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США.

«Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех США необходим — только с ними можно остановить Россию и Путина», — сообщил Климкин в своём аккаунте в Facebook.

Экс-министр пояснил, что Соединенные Штаты пока не справились с созидательной деятельностью в Афганистане, подчеркивает RT. По мнению Климкина, это схоже с ситуацией на Украине в том смысле, что Киев выиграл в «борьбе с Россией», но ещё не стал частью Запада.

Он добавил, что Вашингтон смог решить задачу борьбы с терроризмом в Афганистане частично. В то же время, по словам Климкина, США не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», подчёркивает Ura ru.