Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога почти в $800 тысяч
Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, против которой выдвинули обвинения в коррупции, назначен залог в размере 33,3 млн гривен ($767,7 тысячи). Как пишет ТАСС, такое решение принял Киевский суд.
Отмечается, что данная мера пресечения не предусматривает помещение политика Тимошенко под стражу до передачи указанной суммы.
Кроме того, Тимошенко запрещено выезжать за пределы Киевской области. Она обязана сдать загранпаспорт, информировать о смене места жительства и работы, а также воздерживаться от общения с некоторыми депутатами.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обвинения против Тимошенко связаны со стремлением президента Украины Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
