Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заинтересован в отсутствии переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы мирных переговоров с Россией не было. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в разговоре с сайтом aif.ru.

По его словам, для того, чтобы и дальше оставаться президентом, Зеленскому необходимо продолжать конфликт. Царев отметил, что, согласно конституции, Зеленский не должен был откладывать выборы, которые он, скорее всего, проиграл бы.

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Царев также высказал предположение, что Зеленский будет находить способы, чтобы сорвать переговоры. В пример он привел вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Ранее британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных сообщил, что многие военнослужащие ВСУ готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России. По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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