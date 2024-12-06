Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы мирных переговоров с Россией не было. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в разговоре с сайтом aif.ru.

По его словам, для того, чтобы и дальше оставаться президентом, Зеленскому необходимо продолжать конфликт. Царев отметил, что, согласно конституции, Зеленский не должен был откладывать выборы, которые он, скорее всего, проиграл бы.