Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заинтересован в отсутствии переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы мирных переговоров с Россией не было. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в разговоре с сайтом aif.ru.
По его словам, для того, чтобы и дальше оставаться президентом, Зеленскому необходимо продолжать конфликт. Царев отметил, что, согласно конституции, Зеленский не должен был откладывать выборы, которые он, скорее всего, проиграл бы.
Царев также высказал предположение, что Зеленский будет находить способы, чтобы сорвать переговоры. В пример он привел вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.
Ранее британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных сообщил, что многие военнослужащие ВСУ готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России. По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru