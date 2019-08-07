Экс-депутат Рады раскрыл цель «отпуска» Порошенко
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал НСН, зачем экс-президент Украины уехал из страны и почему вернулся.
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на территорию Украины, пишут СМИ. Самолет бывшего главы государства вылетел из Дубая и приземлился на Украине ночью 7 августа. По данным СМИ, бизнес-джет, которым летел Порошенко, по пути останавливался на Мальдивах.
В эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Порошенко за границей пытался заручиться поддержкой западных партнеров в вопросе заведенных на него уголовных дел.
«Занимался он не отдыхом, а скорее всего общением со своими западными партнерами для решения своих проблем, которые у него возникли в Украине. Уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко, это же не предел. И он понимает, что все те дела, которые сегодня заявлены Андреем Портновым, имеют определенную доказательную базу, и суд может по ним принять решение не в интересах Порошенко. При этом он, по всей видимости, не пытается заручиться прямой поддержкой, потому что никто не будет давить на украинскую власть с тем, чтобы против Порошенко закрыли уголовные дела. Тем более, это частная инициатива господина Портнова, власть к этому напрямую несопричастна, он гражданин Украины и любой гражданин Украины может подать такое исковое заявление. Его задача сегодня перевести эти дела из уголовных в политическое преследование, чтобы западные партнеры высказались по поводу огромного количества уголовных дел, которые возбуждены против Порошенко, чтобы попытаться их перевести в стан политических дел, то есть преследование по политическим мотивам якобы за его взгляды. Но я думаю, что у него ничего не получится», — сказал Спиридон Килинкаров.
По его словам, никто из ныне действующих политиков в Европе или США не будет напрямую поддерживать Порошенко. Экс-президент может рассчитывать только на заявления каких-то бывших политиков, но и это ему не поможет, отметил собеседник НСН.
«Возможно, его поддержат какие-то эксы, с которыми он работал на протяжении пяти лет. Я не исключаю, что может быть будут какие-то заявления, но мне кажется это ему нисколько не поможет, потому что против собранных Андреем Портновым документально подтвержденных фактов будет довольно сложно предпринять какие-то меры для того, чтобы их как-то нивелировать. Я не вижу абсолютно никакой политической перспективы у Петра Порошенко в Украине», — заключил экс-депутат Рады.
Спиридон Килинкаров добавил, что Порошенко будет готов пойти на любые компромиссы для того, чтобы пережить сложившуюся ситуацию. Если у него не получится, экс-президент Украины все-таки уедет из страны, считает бывший депутат Рады.
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