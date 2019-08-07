Экс-депутат Рады раскрыл цель «отпуска» Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на территорию Украины, пишут СМИ. Самолет бывшего главы государства вылетел из Дубая и приземлился на Украине ночью 7 августа. По данным СМИ, бизнес-джет, которым летел Порошенко, по пути останавливался на Мальдивах.

В эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Порошенко за границей пытался заручиться поддержкой западных партнеров в вопросе заведенных на него уголовных дел.

«Занимался он не отдыхом, а скорее всего общением со своими западными партнерами для решения своих проблем, которые у него возникли в Украине. Уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко, это же не предел. И он понимает, что все те дела, которые сегодня заявлены Андреем Портновым, имеют определенную доказательную базу, и суд может по ним принять решение не в интересах Порошенко. При этом он, по всей видимости, не пытается заручиться прямой поддержкой, потому что никто не будет давить на украинскую власть с тем, чтобы против Порошенко закрыли уголовные дела. Тем более, это частная инициатива господина Портнова, власть к этому напрямую несопричастна, он гражданин Украины и любой гражданин Украины может подать такое исковое заявление. Его задача сегодня перевести эти дела из уголовных в политическое преследование, чтобы западные партнеры высказались по поводу огромного количества уголовных дел, которые возбуждены против Порошенко, чтобы попытаться их перевести в стан политических дел, то есть преследование по политическим мотивам якобы за его взгляды. Но я думаю, что у него ничего не получится», — сказал Спиридон Килинкаров.