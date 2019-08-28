На обмен не согласен

В Киеве суд освободил из-под стражи главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Журналисту, которого в бытность президентом Украины Петра Порошенко, обвинили в госизмене, решением суда изменена мера пресечения на так называемое личное обязательство. Имеющий гражданство как Украины, так и России Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, что грозило приговором вплоть до 15 лет лишения свободы. С тех пор и по сей день он находился под стражей.

«Хорошей новостью для всех нормальных людей» назвал освобождения главреда РИА Новости-Украина председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Теперь глава СПЧ, по его словам, которое приводит «Интерфакс», надеется на соответствующий ответ со стороны России. Ответных шагов со стороны Москвы ждут и в Киеве, - заявил НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Предположение о том, что может последовать за освобождением Вышинского, высказал в эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев:

«будет пакетный обмен. Более 30 человек с одной стороны, более 30 – с другой. И в этот пакет входит Кирилл Вышинский», - заверил собеседник агентства.

Диаметрально противоположные ожидания высказал в эфире НСН глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

«Я уверен на 99%, что от России не будет ответного шага на освобождение Вышинского. Его же отпустили без всяких условий в плане освобождения Россией кого-то. Это может быть первым шагом, но только между цивилизованными партнёрами».

Между тем, в тот же день, когда в Киеве освободили Кирилла Вышинского, стало известно, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС адвокат нескольких осужденных на Украине граждан России, который высказал предположение о «неких силах в офисе Владимира Зеленского», готовых сорвать обмен, чтобы обрушить рейтинг украинского президента. Сообщалось, что переговоры по обмену вышли на финальную стадию, и это событие может состояться до конца августа. Как передавал РБК, Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека без учета Кирилла Вышинского.

Фамилия Вышинского неоднократно упоминалась при обсуждении обмена. Но, как передавала общавшаяся с главредом РИА Новости-Украина Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сам Кирилл Вышинский не согласен на обмен и намерен добиваться оправдательного приговора.

