Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в подтасовке соцопросов

Специалисты Киевского международного института социологии выяснили в ходе опроса, что на выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов. Отмечается, что на втором месте оказалась партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 14,1%, на третьем — партия экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (9,2%).

4 июля сообщалось, что рейтинг партии Зеленского с начала июня упал на 6%, однако она остается лидером симпатий электората. Таковы результаты нового опроса социологической группы «Рейтинг».

Депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в высоком политическом рейтинге Зеленского. Он предположил, что парламентские выборы покажут другое распределение электоральных предпочтений.

«У меня сомнения, что его рейтинг вырос по сравнению с прошлой неделей. Те события, которые произошли последнюю неделю, не дают мне оснований полагать, что за счет чего-то выросли показатели, особенно у Зеленского. Мне кажется, итоги выборов будут немножко другими. Они впервые в истории Украины проходят в разгар лета. Мне кажется, нас будут ждать сюрпризы. Я думаю, что реальные данные, которые будут по итогам выборов, не совсем будут совпадать с данными социологических опросов, которые нам сейчас показывают. Нам показывают низкий рейтинг оппозиционного блока и очень высокий рейтинг Зеленского, хотя, думаю, будет наоборот», - отметил он.