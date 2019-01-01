Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в подтасовке соцопросов
Депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов в эфире НСН рассказал, что украинская социология выполняет заказ правящей верхушки.
Специалисты Киевского международного института социологии выяснили в ходе опроса, что на выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов. Отмечается, что на втором месте оказалась партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 14,1%, на третьем — партия экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (9,2%).
4 июля сообщалось, что рейтинг партии Зеленского с начала июня упал на 6%, однако она остается лидером симпатий электората. Таковы результаты нового опроса социологической группы «Рейтинг».
Депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в высоком политическом рейтинге Зеленского. Он предположил, что парламентские выборы покажут другое распределение электоральных предпочтений.
«У меня сомнения, что его рейтинг вырос по сравнению с прошлой неделей. Те события, которые произошли последнюю неделю, не дают мне оснований полагать, что за счет чего-то выросли показатели, особенно у Зеленского. Мне кажется, итоги выборов будут немножко другими. Они впервые в истории Украины проходят в разгар лета. Мне кажется, нас будут ждать сюрпризы. Я думаю, что реальные данные, которые будут по итогам выборов, не совсем будут совпадать с данными социологических опросов, которые нам сейчас показывают. Нам показывают низкий рейтинг оппозиционного блока и очень высокий рейтинг Зеленского, хотя, думаю, будет наоборот», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что социологические данные заказываются властями для «нужного показателя».
«Сейчас социология, которую мы видим, не отображает реальность, так как является манипулятивной. Она сейчас выполняет функцию формирования общественного мнения для того, чтобы подготовить избирателя к голосованию. Социология вся заказывается. Результаты выборов, думаю, будут значительно отличаться от того, что мы сейчас видим. С учетом летнего времени и с учетом реалий, которые сейчас происходят в Украине, по многим партиям, думаю, показатели будут совершенно другими. Я имею в виду цифры и количество партий, которые в итоге пройдут в парламент. 48% поддержки Зеленского – за счет чего этот рост? То, что она будет на первом месте и наберет много голосов – сомнений нет. Но если он выйдет на 36-38 процентов – это будет для него большим успехом», - заявил он.
20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске рады и о необходимости провести досрочные выборы. 23 мая указ вступил в силу. Выборы состоятся 21 июля.
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