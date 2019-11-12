Орешкин: Появилась надежда на личную встречу Зеленского и Путина

Дмитрий Орешкин: «Что касается опасений роста социальной несправедливости, это весьма логично, потому, что расслоение общества идет все более очевидно. Есть люди, которые могут позволить себе не экономить, которым хватает и на еду и на предметы долговременного пользования, а есть люди, которые вынуждены экономить в том числе и на еде. Ну, например, буквально вчера были опубликованы данные о том, то из рациона среднего россиянина постепенно вымываются свежие овощи, потому, что они дороговаты, а их место занимают более дешёвые крупяные изделия. То есть, значительная часть наших соотечественников питается все хуже, при этом, номенклатурная часть, которая тоже немаленькая в процентном отношении, этого не замечает, потому, что у нее все прекрасно», - отметил Дмитрий Орешкин в беседе с НСН.

