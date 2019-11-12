Орешкин: Появилась надежда на личную встречу Зеленского и Путина
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы главные страхи россиян
Названы главные страхи россиян. Более половины (68 процентов) наших соотечественников боятся роста социальной несправедливости.63 процента опрошенных опасаются снижения доходов. 58 процентов жителей страны боятся отказа в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за роста цен на товары.
Дмитрий Орешкин: «Что касается опасений роста социальной несправедливости, это весьма логично, потому, что расслоение общества идет все более очевидно. Есть люди, которые могут позволить себе не экономить, которым хватает и на еду и на предметы долговременного пользования, а есть люди, которые вынуждены экономить в том числе и на еде. Ну, например, буквально вчера были опубликованы данные о том, то из рациона среднего россиянина постепенно вымываются свежие овощи, потому, что они дороговаты, а их место занимают более дешёвые крупяные изделия. То есть, значительная часть наших соотечественников питается все хуже, при этом, номенклатурная часть, которая тоже немаленькая в процентном отношении, этого не замечает, потому, что у нее все прекрасно», - отметил Дмитрий Орешкин в беседе с НСН.
Назарбаев готов выступить посредником при организации встречи Зеленского и Путина
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиными провести переговоры.
Дмитрий Орешкин: «Прямая встреча Зеленского и Путина была бы очень полезна. И, как раз, функция Нурсултана Назарбаева, по-видимому, заключается в том, чтобы выступить здесь посредником. Это джентльмен серьезный, и просто так он вряд ли бы стал говорить. Наверное, он прозондировал этот вопрос еще и с Кремлем тоже. И, таким образом, появляется надежда на личную встречу лидеров Украины и России, что для Зеленского будет довольно трудно потому, что на Украине очень сильна «партия войны». Но, коль скоро его избрали, как президента мира, он должен будет искать какие-либо компромиссы», - заявил он НСН.
В России узаконили изъятие имущества у друзей и знакомых коррупционеров
Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых. Глава Счетной палаты Алексей Кудринзаявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей.
Дмитрий Орешкин: «Может быть, насчет знакомых это немножко круто, но этот сюжет вписывается в контекст расследования в отношении московского прокурора Дениса Попова. У него при ежемесячном доходе в 60 тысяч рублей на семью из четырех человек обнаружилось два крупных инвестиционных здания в Испании и Черногории. Плюс еще особняк на Рублевском шоссе, который принадлежит маме Дениса Попова. А вот испанская и средиземноморская собственность принадлежат его баявшей супруге», - рассказал Дмитрий Орешкин в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Найдено видео танца доцента Соколова с убитой им аспиранткой
- Госдума разрешила свастику при определённых условиях
- ОБСЕ подтвердила окончание отведения сил в Петровском
- Известный КВНщик скончался после ДТП в Татарстане
- Сбившая «непьяного» мальчика женщина освободилась из колонии