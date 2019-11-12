Орешкин: Появилась надежда на личную встречу Зеленского и Путина

12 ноября 201920:00

Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

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Названы главные страхи россиян

Названы главные страхи россиян. Более половины (68 процентов) наших соотечественников боятся роста социальной несправедливости.63 процента опрошенных опасаются снижения доходов. 58 процентов жителей страны боятся отказа в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за роста цен на товары.

Дмитрий Орешкин: «Что касается опасений роста социальной несправедливости, это весьма логично, потому, что расслоение общества идет все более очевидно. Есть люди, которые могут позволить себе не экономить, которым хватает и на еду и на предметы долговременного пользования, а есть люди, которые вынуждены экономить в том числе и на еде. Ну, например, буквально вчера были опубликованы данные о том, то из рациона среднего россиянина постепенно вымываются свежие овощи, потому, что они дороговаты, а их место занимают более дешёвые крупяные изделия. То есть, значительная часть наших соотечественников питается все хуже, при этом, номенклатурная часть, которая тоже немаленькая в процентном отношении, этого не замечает, потому, что у нее все прекрасно», - отметил Дмитрий Орешкин в беседе с НСН

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Назарбаев готов выступить посредником при организации встречи Зеленского и Путина

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиными провести переговоры.

Дмитрий Орешкин: «Прямая встреча Зеленского и Путина была бы очень полезна. И, как раз, функция Нурсултана Назарбаева, по-видимому, заключается в том, чтобы выступить здесь посредником. Это джентльмен серьезный, и просто так он вряд ли бы стал говорить. Наверное, он прозондировал этот вопрос еще и с Кремлем тоже. И, таким образом, появляется надежда на личную встречу лидеров Украины и России, что для Зеленского будет довольно трудно потому, что на Украине очень сильна «партия войны». Но, коль скоро его избрали, как президента мира, он должен будет искать какие-либо компромиссы», - заявил он НСН.  

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В России узаконили изъятие имущества у друзей и знакомых коррупционеров

Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых. Глава Счетной палаты Алексей Кудринзаявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей.

Дмитрий Орешкин: «Может быть, насчет знакомых это немножко круто, но этот сюжет вписывается в контекст расследования в отношении московского прокурора Дениса Попова. У него при ежемесячном доходе в 60 тысяч рублей на семью из четырех человек обнаружилось два крупных инвестиционных здания в Испании и Черногории. Плюс еще особняк на Рублевском шоссе, который принадлежит маме Дениса Попова. А вот испанская и средиземноморская собственность принадлежат его баявшей супруге», - рассказал Дмитрий Орешкин в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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