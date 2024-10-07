Экс-аналитик ЦРУ: Зеленского могу ликвидировать

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В США заявили, что обеспокоены утверждениями о попытке покушения на Зеленского

По его словам, «по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной». Эксперт считает, что украинскому лидеру очень повезет, если он сможет сбежать из страны, забрав наворованные деньги, переехав во Флориду или на Карибы.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленского следует судить или ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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