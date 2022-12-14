Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком
Актерских качеств украинского лидера Владимира Зеленского мало для успешной политической карьеры, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире программы The Jimmy Dore Show.
По его словам, президент не справляется со своими задачами на посту главы государства, так как является марионеткой в руках американских кукловодов. Эксперт считает, что правление Зеленского продлится недолго. Он у власти, лишь пока слушается своих хозяев.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский сильно устал. По его словам, украинский лидер до начала спецоперации и после — это «два разных человека», у которых «даже глаза разные», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- К Земле приближается «рождественский» астероид
- Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком
- В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект о защите русского языка
- Аргентина вышла в финал ЧМ-2022
- НАТО и Нидерланды увеличат поставки оружия Украине
- Саркози требуют приговорить к трем годам тюрьмы условно
- Санкт-Петербург вводит масочный режим с 14 декабря в ряде учреждений
- Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией
- СМИ: Британские морпехи проводили тайные операции на Украине
- Захарова обвинила Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru