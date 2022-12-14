Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком

По его словам, президент не справляется со своими задачами на посту главы государства, так как является марионеткой в руках американских кукловодов. Эксперт считает, что правление Зеленского продлится недолго. Он у власти, лишь пока слушается своих хозяев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский сильно устал. По его словам, украинский лидер до начала спецоперации и после — это «два разных человека», у которых «даже глаза разные», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

