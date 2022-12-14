Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком

Актерских качеств украинского лидера Владимира Зеленского мало для успешной политической карьеры, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире программы The Jimmy Dore Show.

WP: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым

По его словам, президент не справляется со своими задачами на посту главы государства, так как является марионеткой в руках американских кукловодов. Эксперт считает, что правление Зеленского продлится недолго. Он у власти, лишь пока слушается своих хозяев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский сильно устал. По его словам, украинский лидер до начала спецоперации и после — это «два разных человека», у которых «даже глаза разные», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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