«Нафтогаз» потребовал у РФ более 5 млрд долларов за потери активов в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» требует взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму, сообщает ТАСС. Соответствующий иск был подан в Гаагский трибунал при постоянной палате третейского суда в конце июня, отмечает RT.

Решение по иску, по данным компании, ожидается не ранее конца 2020 года, пишет РИА ФАН.

Мечты сбываются. «Газпром» готовится лишить Украину транзита

Напомним, в марте в «Нафтогазе» заявляли о намерении требовать компенсации в размере 8 миллиардов долларов за потери активов на полуострове. Спор между РФ и «Нафтогазом» длится с 2016 года.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НафтогазКрымГаз

NSN logoНСН