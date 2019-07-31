«Нафтогаз» потребовал у РФ более 5 млрд долларов за потери активов в Крыму
31 июля12:54
Украинская компания «Нафтогаз» требует взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму, сообщает ТАСС. Соответствующий иск был подан в Гаагский трибунал при постоянной палате третейского суда в конце июня, отмечает RT.
Решение по иску, по данным компании, ожидается не ранее конца 2020 года, пишет РИА ФАН.
Напомним, в марте в «Нафтогазе» заявляли о намерении требовать компенсации в размере 8 миллиардов долларов за потери активов на полуострове. Спор между РФ и «Нафтогазом» длится с 2016 года.
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