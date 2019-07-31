«Нафтогаз» потребовал у РФ более 5 млрд долларов за потери активов в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» требует взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму, сообщает ТАСС. Соответствующий иск был подан в Гаагский трибунал при постоянной палате третейского суда в конце июня, отмечает RT.

Решение по иску, по данным компании, ожидается не ранее конца 2020 года, пишет РИА ФАН.