Экономист Сакс: Правительство Зеленского может оказаться вне власти

Непопулярность правительства Украины и его коррумпированность указывают на возможные политические изменения в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного экономист из США, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакса.

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По его словам, правительство президента Владимира Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство потерпело неудачу в реализации ключевых инициатив. Эксперт указал, что оно не пользуется широкой поддержкой граждан.

Эти условия предполагают вероятность политических изменений. При этом Сакс отметил, что не поддерживает меры со стороны правительства США или другой страны, направленные на свержение правительства Зеленского.

Ранее разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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