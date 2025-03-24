По его словам, правительство президента Владимира Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство потерпело неудачу в реализации ключевых инициатив. Эксперт указал, что оно не пользуется широкой поддержкой граждан.

Эти условия предполагают вероятность политических изменений. При этом Сакс отметил, что не поддерживает меры со стороны правительства США или другой страны, направленные на свержение правительства Зеленского.

Ранее разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

