Экономист Сакс: Правительство Зеленского может оказаться вне власти
Непопулярность правительства Украины и его коррумпированность указывают на возможные политические изменения в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на известного экономист из США, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакса.
По его словам, правительство президента Владимира Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство потерпело неудачу в реализации ключевых инициатив. Эксперт указал, что оно не пользуется широкой поддержкой граждан.
Эти условия предполагают вероятность политических изменений. При этом Сакс отметил, что не поддерживает меры со стороны правительства США или другой страны, направленные на свержение правительства Зеленского.
Ранее разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лондон поторопился с планами по отправке миротворцев на Украину
- Госдума: Россияне могут получить девять дней отдыха в майские праздники
- Экономист Сакс: Правительство Зеленского может оказаться вне власти
- В России может появиться новая мера поддержки молодых родителей
- Пушков: ФРГ хочет превратить страну в «Четвертый рейх»
- ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при ударе Израиля
- Певец Девятов призвал уехавших артистов покаяться
- Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле
- Во Владивостоке на стоянке сгорели десятки автомобилей
- Собаки напали на подростков и юношу на Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru