Единый государственный экзамен станет обязательным для учеников на территориях Украины, взятых под контроль российским войсками через 5 лет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, учащиеся школ на этих территориях получат возможность выбора из трех вариантов школьного расписания. Один будет максимально приближено к российской программе, второй будет учитывать украинский язык в качестве родного, третий - украинский язык как факультативный.

При этом учебное заведение или регион будут сами решать, какую программу выбрать, формировать расписание, использовать российские учебники, методики и систему повышения квалификации.

Сегодня стало известно, что в школах Киева с нового учебного года будет исключено преподавание на русском языке. До этого такое же решение было принято во Львове.

Власти Украины в июле расширили запрет на использование русского языка в стране после вступления в силу соответствующего раздела закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».



