Джабаров: план КНР по Украине сработает, если будут реальные шаги от Киева

Китайский план по мирному разрешению конфликта в Украине может быть эффективен при условии реальных действий со стороны Киева. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал статью Bloomberg, в которой сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин усиливает свои усилия для завершения конфликта между Россией и Украиной.