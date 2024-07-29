Джабаров: план КНР по Украине сработает, если будут реальные шаги от Киева
Китайский план по мирному разрешению конфликта в Украине может быть эффективен при условии реальных действий со стороны Киева. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Так он прокомментировал статью Bloomberg, в которой сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин усиливает свои усилия для завершения конфликта между Россией и Украиной.
По словам Джабарова, в России осведомлены о сути китайского плана по мирному разрешению конфликта, однако Москве сложно доверять заявлениям Киева о готовности к переговорам.
Сенатор считает, что Украина просто стремится использовать паузу для наращивания военного потенциала и подготовки к продолжению борьбы.
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