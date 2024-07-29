Джабаров: план КНР по Украине сработает, если будут реальные шаги от Киева

Китайский план по мирному разрешению конфликта в Украине может быть эффективен при условии реальных действий со стороны Киева. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал статью Bloomberg, в которой сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин усиливает свои усилия для завершения конфликта между Россией и Украиной.

СМИ: Китай хочет убедить ЕС принять свой мирный план по Украине

По словам Джабарова, в России осведомлены о сути китайского плана по мирному разрешению конфликта, однако Москве сложно доверять заявлениям Киева о готовности к переговорам.

Сенатор считает, что Украина просто стремится использовать паузу для наращивания военного потенциала и подготовки к продолжению борьбы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Совета Федерации РФ. Фото: РИА Новости.
ТЕГИ:КитайРоссияУкраинаВладимир Джабаров

Горячие новости

Все новости

партнеры