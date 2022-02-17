Дым над российским посольством в Киеве запечатлели на видео
17 февраля 202214:56
Над российским посольством в Киеве обнаружили дым. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала российская журналистка Ольга Скабеева.
Отмечается, что изначально дым был белым, но позже потемнел.
Автор видео предположил, что внутри здания якобы сжигают документы.
«Последний раз я такую картину видел в 2014 году», - заявил мужчина.
Некоторые СМИ называют происходящее в посольстве стандартной картиной для периода обострения конфликтов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Суд отказался арестовывать блогера Била
- Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании
- Лукашенко допустил признание Минском ДНР и ЛНР
- Путин призвал высылать нелегальных мигрантов из РФ за экстремизм
- Дым над российским посольством в Киеве запечатлели на видео
- Россиянка Голикова стала четвёртой в беге на коньках на ОИ
- В России возбудили 900 дел о поддельных COVID-сертификатах
- Песков прокомментировал проблему нападения бездомных собак
- Гейтс заявил, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии COVID-19
- МВД: В 2021 году в России увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами
17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru