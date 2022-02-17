Дым над российским посольством в Киеве запечатлели на видео

Над российским посольством в Киеве обнаружили дым. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала российская журналистка Ольга Скабеева.

Отмечается, что изначально дым был белым, но позже потемнел.

Автор видео предположил, что внутри здания якобы сжигают документы.

В посольстве России на Филиппинах произошел пожар

«Последний раз я такую картину видел в 2014 году», - заявил мужчина.

Некоторые СМИ называют происходящее в посольстве стандартной картиной для периода обострения конфликтов.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:Российское ПосольствоКиевЗадымление
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